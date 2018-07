Robert Kubica signed to race for Ferrari before the rallying crash?! It's the gossip https://t.co/nrzYBPXxN9 #bbcf1 pic.twitter.com/4gx5WU6KfM

Роберт Кубица потвърди, че е подписал договор с Ферари във Формула 1 за сезон 2012 преди да претърпи тежката си катастрофа на рали Андора през 2011 г. Инцидентът бе толкова сериозен, че имаше реална опасност за живота на поляка. След изключителни усилия на лекарите, той бе спасен, но получи сериозни увреждания в дясната си ръка, претърпя много месеци във възстановяване и множество операции на ръката си, а с кариерата му във Формула 1 изглеждаше, че е свършено.Последното състезание на Кубица във Ф1 бе Гран При на Абу Даби през 2010 г. Седем години по-късно Кубица отново влезе в сметките на някои отбори след няколкото теста, които направи през сезона. Сега Кубица е тест и резервен пилот на Уилямс, а името му отново е спрягано за състезателно място догодина.За всичките години, през които Кубица не бе част от Ф1, се смяташе, че той е постигнал споразумение с Ферари и е щял да напусне Рено в края на 2011-а. Сега това е потвърдено, а Кубица разкрива, че е имал съмнения дали да вземе участие в злощастното рали, но е преценил, че като част от отбора на Ферари за в бъдеще няма да има тази възможност. Затова полякът решава, че рали Андора ще е последното му рали.

Кубица е щял да бъде съотборник с Фернандо Алонсо във Ферари. Той е постигнал споразумение с тогавашния шеф Стефано Доменикали и е щял да получава дори по-малко пари, отколкото са му предлагали в Рено.

"Първата цел е да влезеш във Формула 1. Втората е да се утвърдиш там – да изградиш стойност, добра репутация, което е дори по-трудно от това да влезеш в нея. Третата цел е да спечелиш шампионата или да станеш пилот на Ферари. Аз така и не станах шампион, бях на крачка да стана пилот на Ферари, но и това не стана", разкри Кубица.

Полякът допълни, че докато се е възстановявал не е мислел прекалено върху изгубения си шанс с Ферари. Болката от малшанса по-скоро се усеща сега. "Възстановяването ми беше толкова трудно, че не мислех за Ферари. Борех се, концентрирах се в себе си, преминавах през много тежък период. Колкото повече време минаваше, толкова по-трудно ставаше да се върна и надеждата, че нещата ще се наредят, изчезна. Имаше момент, в който се възстановявах изключително бързо и тогава претърпях една неуспешна операция, която ме върна шест месеца назад. Беше болезнено да не карам във Формула 1, но по-тежкото беше, че можех да се състезавам във Ферари", допълни Кубица.

