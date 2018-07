Chief Designer John Owen will head up car design activities, under the leadership of Technical Director James Allison https://t.co/DuObcsn9N8 #F1 pic.twitter.com/j2Ti8bvn1D

Мерцедес въвеждат значителни промени в своя технически отдел от началото на сезон 2019. Главният инженер на "Сребърните стрели" Алдо Коста ще заеме ролята на консултант, откъдето идват и останалите размествания в екипа.Коста се присъедини към Мерцедес през 2011 г. след дълъг период във Ферари. Италианецът е смятан за една от ключовите фигури, които помогнаха на Мерцедес да спечелят четирите си поредни титли при пилотите и конструкторите. Заради оттеглянето му глава на инженерната група ще стане шефът на дизайнерите Джон Оуен, който ще се отчита директно на техническия директор Джеймс Алисън. Оуен има опит в Заубер, Хонда и Браун, а в Мерцедес работи от 2007 г.

Пърформанс директорът Марк Елис пък е взел решението да се пенсионира и от средата на следващия сезон той вече няма да бъде част от Мерцедес. Елис, който има дълъг опит в Ред Бул, ще бъде заменен още в края на 2018-а от друг специалист на шампионите – Лоик Сера.

Chief Vehicle Dynamicist Loic Serra will be appointed Performance Director by the end of 2018 and Mark Ellis will support this transition until the middle of 2019 https://t.co/LWFNjbNKBg #F1 pic.twitter.com/obvPXVYKeb