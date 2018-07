Международната автомобилна федерация (ФИА) ще проведе среща с отборите на Формула 1 в Унгария след две седмици, където ще бъде обсъден дизайнът на огледалата за задно виждане и сигурността, която предоставят те. Причина за предприемането на някакви действия от страна на ФИА са множеството оплаквания на пилотите в последно време за ограничена видимост. Поводът за срещата пък е инцидентът между Карлос Сайнц и Себастиан Фетел по време на Гран При на Австрия.

Sebastian Vettel on his neck injury: Maybe it was because of the stewards' decision last week...(the penalty for Sainz) And I watched the mirrors so much in FP3. I don't know



