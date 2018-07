Отборът на Уилямс е мъртъв – такава е присъдата на техния последен световен шампион Жак Вилньов.

През този сезон отборът прие съвсем нова философия на дизайна, в резултат на което се срина в дъното на колоната. Тимът има едва 4 точки от 10 състезания – благодарение на осмото място на Ланс Строл в Гран при на Азербайджан. Година по-рано на същата писта Строл завърши на подиума.

Освен това, Сергей Сироткин е единственият от всички пилоти, който още не е отбелязал нито една точка. Уилямс постоянно биват обвинявани, че се продават на платени пилоти, които на всичкото отгоре публично критикуват болида. Ситуацията действително изглежда безнадеждна за някогашния голям отбор.

Попитан дали има светлина в тунела за Уилямс, техният последен световен шампион Жак Вилньов отговори кратко и категорично: "Не, отборът е мъртъв".

"Не виждам нищо… Просто няма ръковоство".

Вилньов е на мнение, че една от грешките на сър Франк Уилямс е в предаването на властта на неговата дъщеря Клер, вместо на Джонатан. "Голяма грешка, просто вижте къде се намира отборът днес".

"Когато говорим за такъв отбор, трябва да погледнем върха на пирамидата, защото рибата се вмирисва откъм главата. Абсолютно са слепи да видят къде се намират в момента. Трябва да признаеш, когато си сбъркал. Изобщо не виждам как ще се измъкнат от положението".

