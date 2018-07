Шефът на Макларън Зак Браун е на мнение, че болидът на тима за 2018 е по-слаб от миналогодишния. Това е поредното откровение, откакто в отбора избухна революция и Браун размаха голямата метла.

"Не искам да навлизам в прекалено технически подробности", каза Браун, "но ние не разполагаме с притискателната сила, която имахме миналата година. Открихме зона, в която сегашната кола е по-слаба от миналогодишната".

"Дали имахме най-доброто шаси миналия сезон? Не, определено не".

"През това десетилетие страдаме от липса на стабилност. Имахме нов директор, после уволнен директор, нов управител, после уволнен управител, акционери идваха, акционери си отиваха и т. н. Смятам, че една компания, независимо дали е от Формула 1 или се занимава с пакетиране на храни например, няма как да бъде стабилна, при положение, че нещо непрекъснато се променя".

"Мисля, че вече затваряме тази страница и ще градим наново от позицията, в която се намираме сега" завърши Браун.

