Ред Бул публикува в официалния си Ютуб канал забавна видео обиколка на пистата "Хокенхайм" с Макс Верстапен. В уникалния анимационен клип пилотът се появява на миниатюрен модел на трасето и разказва за неговата специфика.

On the Autobahn to the #GermanGP A Hockenheimring refresh with @Max33Verstappen https://t.co/2F2za6Y13n pic.twitter.com/YVVmnz7C25