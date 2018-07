Бившият съотборник на Себастиан Фетел в Ред Бул Марк Уебър твърди, че четирикратният световен шампион е склонен към сривове, когато състезанието му не се развива по план. Уебър посочи като пример за драстична грешка състезанието в Азербайджан през 2017, когато Фетел си изпусна нервите и блъсна болида на Хамилтън.

Марк и Себастиан бяха съотборници от 2009 до 2013, когато австралиецът се пенсионира от Ф1. През този период Уебър е забелязал много такива кризисни моменти.

"Себастиан имаше и продължава да има такива сривове. Той винаги има план, но е податлив на подобни спадове, когато нормалното състезание се наруши. Тоест – при излизане на колата на сигурността".

"През 2012 в Абу Даби той беше за колата на сигурността и удари DRS борда. Видяхме и Азербайджан. Невероятно е как постига пределна концентрация. Запазената му марка е да спечели състезанието без да е бил на полпозишън или дори на първа линия, или пък със счупен DRS. Направо е смъртоносен. Обаче, ако се появи някое друго усложнение, на него му става много трудно".

Подобна грешка направи Фетел през 2007, когато още беше пилот на Торо Росо. Той се заби в Уебър зад колата на сигурността и го изхвърли от сигурен подиум.

Марк разказа още, че Себ много се затруднява да се справи когато по време на квалификация тимът не е сигурен кои гуми ще дадат най-добро представяне.

https://t.co/AXMk0rBXmF - Vettel has “meltdowns” when races don’t go to plan – Webber | 2018 F1 season https://t.co/WBJb4TMYlB #F1 pic.twitter.com/cdwBIjdEuT