Даниел Рикардо записа най-бързата обиколка в първата петъчна тренировка преди Гран при на Германия на пистата "Хокенхайм". Само на 4 хилядни зад него остана преследвачът във временното класиране в шампионата Люис Хамилтън. Вторият ред Бул на Макс Верстапен се нареди трети, а водачът във временното класиране Себастиан Фетел записа четвърто време. Валтери Ботас и Кими Райконен затвориха топ 6.

Sparks from the Iceman at Turn 1 #GermanGP #F1 pic.twitter.com/80eao44EyX

В първата свободна сесия в Германия Маркус Ериксон от Заубер беше заместен от Антонио Джовинаци, а пък Естебан Окон – от Николас Латифи във Форс Индия. И двамата бяха едни от първите, които излязоха на пистата, но завършиха в дъното, с голямо изоставане от своите съотборници.

Giovinazzi's car develops an allergic reaction to its engine cover #GermanGP #F1 pic.twitter.com/9lrqPgP0ba

Пилотите на Макларън също нямаха добро представяне, като дори записаха минимален брой обиколки по неясна причина. Чак в заключителните минути на сесията Алонсо и Вандоорн направиха бързи обиколки. Испанецът се насади на Нико Хюлкенберг и го нарече аматьор по радиото.

A dramatic moment for @HulkHulkenberg during first practice



The home racer went off track at the stadium #GermanGP #F1 pic.twitter.com/IgqgDrO6kD