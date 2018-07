Отборът на Мерцедес приключи с въпросителните около пилотския си тандем за 2019. След като вчера стана ясно, че Люис Хамилтън остава в тима до 2020, днес официално бе обявено, че Валтери Ботас също е преподписал за една година с опция за още една. С това се слага край на всички спекулации около евентуални промени и раздвижване на пазара.

Откакто се присъедини към тима през 2017, финландецът записа три победи и пет полпозиции. В изявлението на отбора се посочва, че Валтери е изиграл ключова роля за спечелването на титлата при пилотите миналия сезон. "През 2018 той отбеляза значителен напредък по отношение на представянето си и заедно с Хамилтън е част от най-силното дуо в спорта днес" се казва още в изявлението.

"Много съм горд да бъда част от този невероятен отбор. Нямам търпение да видя какво ще предложи бъдещето. Ще продължавам да се раздавам на 100% за да постигаме целите си. Тежката работа винаги се отплаща!" написа Ботас в своя Туитър акаунт.

