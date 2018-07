Макс Верстапен постави рекордна обиколка на пистата "Хокенхайм" и така оглави втората свободна тренировка в Германия. Въпреки това, обаче, Ред Бул се сблъскаха с неприятни проблеми. Холандецът се оплака от странен шум при превключване към по-ниска предавка. Той прекара доста време в бокса, като излезе отново на пистата едва към края на сесията.

A mixed session for @Max33Verstappen - but he leads the charge in FP2



And it's a new track record to boot! 1:13.085 = fastest ever at Hockenheim#GermanGP #F1 pic.twitter.com/PDe7feyaQe