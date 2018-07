Дъжд провали третата свободна тренировка преди Гран при на Германия. След вчерашния горещ ден, през нощта времето рязко се промени и събота дойде с обилен дъжд. Условията на "Хокенхайм" бяха неподходящи дори за гуми за мокър асфалт. Така по-малко от половината пилоти записаха време, а част от останалите направиха по 1-2 опознавателни обиколки.

До последните десетина минути единствено Нико Хюлкенберг беше направил бърза обиколка, а останалите изчакваха да видят дали условията ще се подобрят. В заключителните мигове на сесията Шарл Леклер записа 1:34.577, което се оказа най-добро време. Зад него се наредиха съотборникът му в Заубер Маркус Ериксон и Сергей Сироткин с Уилямс.

Себастиан Фетел направи една бърза обиколка, която го класира на 4 позиция, но след това се завъртя и се отказа да продължава. Пиер Гасли и Брендън Хартли с Торо Росо се наредиха пети и шести, следвани от Нико Хюлкенберг с Рено и Кими Райконен с Ферари. Ланс Строл остана девети и последен от всички, които пробваха да завъртят бързи обиколки.

Big lock-up for Nico



But he goes on to post the first time of FP3, a 1:36.873 #GermanGP #F1 pic.twitter.com/9W2f2Vi2eD — Formula 1 (@F1) 21 юли 2018 г.

В началото на сесията имаше слухове, че Хамилтън е болен, но от отбора опровергаха тази информация.

