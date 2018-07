Люис Хамилтън успя да спечели днешната Гран При на Германия като по чудо, но и напълно заслужено след като стартира от едва 14-а позиция след провала във вчерашната квалификация. Голямата звезда на Мерцедес извлече максимумът от пълната драма на "Хокенхайм" и вече е новият лидер в класирането при пилотите в шампионата на Формула 1. Win number 44 driving car #44!#GermanGP #F1 pic.twitter.com/vpfmOqHlw9 — Formula 1 (@F1) July 22, 2018 Големият губещ днес се казва Себастиан Фетел. Германският пилот на Ферари докосваше победата пред родна публика, но 15 обиколки преди финала рискува прекалено на доста мократа от дъжда писта и със сухите сликове излетя от трасето. Четирикратният световен шампион може да вини само себе си след като водеше колоната с добър аванс и трябваше само да чака дъждът да спре и да стигне до финала. Това не се случи и от лидер Себ вече изостава със 17 точки от основния си конкурент за световната титла Хамилтън. Валтери Ботас направи днешният триумф на Мерцедес двоен и то на домашната за тима ГП на Германия. На третото място на почетната стълбичка се качи Кими Райконен, който от своя страна също може да съжалява за изпуснатия шанс да атакува победата в края.

The clouds threatened to rain on his parade



But there was a silver lining for @LewisHamilton in Germany #GermanGP #F1 pic.twitter.com/TFIxZNzPCI — Formula 1 (@F1) July 22, 2018

Местният любимец Себастиан Фетел стартира от полпозишън в домашната Гран При на Германия. Във вчерашната квалификация четирикратният световен шампион нанесе своя удар и с рекордна обиколка не остави шанс на основните си конкуренти от Мерцедес. Така Себастиан увеличи драстично шансовете си да спечели победата днес и да хвърли в екстаз феновете, изпълнили трибуните на пистата "Хокенхайм".

След провала на лидера Люис Хамилтън в тима на Сребърните стрели за втората позиция се пребори неговият съотборник Валтери Ботас. Люис ще трябва да минимализира загубите от 14-а стартова позиция след като пилотска грешка в квалификацията доведе до повреда в болида му.

От трето място стартира другият пилот на Ферари Кими Райконен, който ще опита да изпревари още на старта финландския си сънародник и да защити от атаки съотборника си Фетел.

На старта Фетел удържа зад себе си Ботас и поведе уверено колоната. Третият Райконен не успя да застраши финландския пилот на Мерцедес за втората позиция, след като бе атакуван от Макс Верстапен от Ред Бул. Кими обаче много хладнокръвно защити третата си позиция.

До 5-та обиколка Хамилтън вече се намира на десета позиция, след като едва стартира 14-и.

В 17-та обиколка лидерът Фетел продължава да води уверено колоната пред втория Ботас с 3.6 секунди преднина.

Обиколка по-рано първи от лидерите за смяна на гуми влезе движещият се на трета позиция Райконен. Пилотът на Ферари се върна на трасето на четвърта позиция, точно пред петия Хамилтън. От Скудерия се защитиха р промяна в стратегията от преследващия ги Верстапен, но и пратиха Кими на трасето пред Люис, с което със сигурност ще развалят темпото на британецът, което е в полза на водача Фетел.

В 26-та обиколка лидерът Себастиан влезе в бокса за първа смяна на гуми. Германецът се върна на пистата четвърти зад съотборника си Райконен, но по-важно пред основния си конкурент за титлата през тази година Хамилтън, който е пети.

В 29-та обиколка през бокса за смяна на сликове мина и Валтери Ботас. Финландският пилот на Мерцедес бе на временна първа позиция, но се върна обратно на трасето пети зад съотборника си Люис.

В 30-та обиколка от днешната надпревара за съжаление заради повреда в болида на Ред Бул отпадна двукратният победител през този сезон Даниел Рикардо.

LAP 29/67



Yellow flag is out, as Ricciardo pulls over and retires



RIC: "Losing power, something's wrong..."#GermanGP #F1 pic.twitter.com/WdYoi3h2mE — Formula 1 (@F1) July 22, 2018

В 41-та обиколка Кими Райконен бе помолен по радиото да пропусне пред себе си съотборника си Себастиан Фетел. Двамата пилоти на Ферари се намират на различни стратегии и задържането на Себастиан, който е с по-новите гуми, щеше да разруши състезанието му защото температурата в сликовете му се покачи критично.

В 43-та обиколка за първа смяна на гуми влезе и Хамилтън. Британецът го направи последен от лидерите в колоната заради напълно различната си стратегия след старт от 14-о място.

На пистата започна да вали и драмата започва да става пълна. Половината от трасето започва да става мокро и болидите се пързалят сериозно, но в останалата част от "Хокенхайм" още не вали и асфалта е сух. Това прави решението на отборите за смяна на сухите гуми с такива за мокро изключително сложно.

В 52-ата обиколка лидерът в надпреварата Себастиан Фетел отпадна след като със сухите гуми не успя да спре на мократа писта и излетя в зоната за сигурност и удари болида си в предпазните ограждения. Така пред родна публика Себ докосваше победата но 15 обиколки преди финала риска да остане със старите сухи сликове на мокрото трасе се оказа неоправдан.

SAFETY CAR DEPLOYED (LAP 52/67)



VETTEL CRASHES OUT OF THE LEAD IN GERMANY #GermanGP #F1 pic.twitter.com/8RVdIKoptZ — Formula 1 (@F1) July 22, 2018

Състезанието бе водено от колата на сигурността за няколко обиколки, но в 58-та пистата вече е суха и бе подновено. След отпадането на Фетел новият лидер се казва Люис Хамилтън. Британецът дочака своя миг и е на девет обиколки от победата и убедително връщане на първа позиция в класирането при пилотите.