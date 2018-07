Валтери Ботас, който тъкмо преподписа договора си с Мерцедес, стана потърпевш от директна отборна заповед да не атакува съотборника си Люис Хамилтън. След като в Гран при на Германия излезе колата на сигурността, почти всички пилоти без Люис влязоха за смяна на гуми. След рестарта Ботас очевидно имаше чисто нови и по-добре загрети гуми, както и висока скорост, и атакува Хамилтън. Веднага, обаче, тимът се включи по радиото с кратка и ясна инструкция, която дори звучеше като молба през сълзи: "Валтери, задръж позицията си, моля те!"

"Разбрано." отговори Ботас без изобщо да спори и моментално се дръпна на дистанция. Така той помогна на Люис необезпокояван да се откъсне напред, завърши втори зад него и задържа Райконен на трета позиция.

"Имах добра възможност, но Люис повече се нуждаеше от победата. Позитивите за отбора са налице – първо и второ място в Германия, дома на Мерцедес". Финландецът нямаше желание да коментира повече от това, но в случая всичко беше достатъчно очевидно, за да има какво друго да се говори.

Ето как коментира шефът на отбора Тото Волф:

"Две неща. Първо, нямахме най-бързата кола, а просто трябваше да прогресираме преди следващите състезания – това беше най-важното".

"Второ, все още валеше, а борбата беше напрегната. Беше много рисковано, а последните състезания имахме доста лош късмет, така че искахме да успокоим нещата на този етап".

