Президентът на Фиат-Крайслер Серджо Маркионе е в тежко състояние в интензивното отделение на болница в Швейцария. Според официалната информация италианецът е претърпял операция на рамото преди три седмици, след която е получил усложнения. Състоянието му се вложило до такава степен, че миналата събота компанията е била принудена да го освободи от всички заемани постове.

По непотвърдени думи на италиански репортери, Маркионе се лекува в Цюрих, но състоянието му е "необратимо". Друг източник твърди, че 66 годишният италианец страда от рак на белия дроб и се намира в кома.

Италианският премиер Джузепе Конте заяви: "С дълбоко съжаление следя новините за Серджо Маркионе. В този тежък момент мислите им са с неговото семейство".

Маркионе заемаше постовете главен изпълнителен директор на Фиат – Крайслер, както и на подразделенията им в Италия и САЩ, на Мазерати, на Ферари и на някои други мултинационални компании. Управлението му в последните десетина години се свързва с период на подем във всички направления.

The news about the health of Sergio Marchione aren´t good and today FCA Group and Ferrari announced new CEO and Chairman.

-#SergioMarchionne #fcagroup #Fiat #Chrysler #mikemanley #Fiat #Ferrari #Exor #Fiatisti #pirelaneuman pic.twitter.com/jNnmJcsQfm