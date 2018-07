Себастиан Фетел загуби спечелено състезание, защото натискаше прекалено много под дъжда, каза бившият световен шампион Нико Розберг. Фетел диктуваше надпреварата цели 52 обиколки, когато доста неприсъщо за пилот с неговия опит изпусна завой и се заби в оградата. Това отпадане му костваше загуба на лидерството във временното класиране и изоставане с 17 точки.

Себастиан неглижира грешката си, като я нарече "малка". Розберг, обаче, който коментира за Скай спортс, я определи като огромна.

"Много голяма грешка – невероятно!" каза Нико. "Загуби спечелено състезание".

"Да, условията бяха лоши, това е ясно. Само че той имаше дистанция пред задните пилоти и можеше да си позволи да намали темпото. Вместо да намали и да му бъде по-лесно, той се заби в стената. Много зле."

"Фетел си водеше собствено състезание, но тотално го обърка, а това е напълно неприсъщо за него. Много рядко му се случва."

