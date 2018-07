Отборът на Макларън проявява интерес към Карлос Сайнц младши, който от своя страна иска да подсигури бъдещето си с двугодишен договор. Испанецът е под наем в Рено за 2018, но неговото завръщане в Ред Бул продължава да е неясно, тъй като Даниел Рикардо най-вероятно ще остане.

Носят се упорити слухове, че Сайнц ще партнира на Фернандо Алонсо в Макларън, но Карлос за момента знае само едно – че търси сигурност.

"По това време на годината бъдещето ми е неясно, както беше и в предишните три, така че съм свикнал" заяви пилотът.

"Надявам се да подпиша двугодишен договор с бъдещия си отбор, за да съм сигурен, че след година няма да съм пак в същото положение. Сигурно ви е омръзнало да чувате един и същи отговор от даден пилот, но това ви е работата. Нашата работа пък е да се уверим, че като сложим каската, в главата ни няма никакви други мисли".

Шефът на Макларън Зак Браун призна, че отборът има интерес към Сайнц.

"Смятаме, че Карлос Сайнц е много добър пилот. По това време на годината разговаряме с много състезатели, защото имаме две места за запълване. Фернандо още не е сигурен какво иска да прави и къде иска да кара, така че трябва да сме подготвени за всички възможни сценарии".

"Все пак тези разговори си остават вътрешна работа, а и в крайна сметка решението не е само мое, а се взима с консенсус от повече хора" завърши Браун.

