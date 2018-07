Мерцедес очакват трудно състезание в Унгария, защото пистата не пасва добре на колата им, а големият им конкурент Ферари са все по-силни. Въпреки че немският отбор води и в двата шампионата, те не си правят излишни илюзии. Тото Волф призна, че предишния кръг в Германия са били по-слаби от Скудерия, но са спечелили по стечение на обстоятелствата.

Волф конкретизира, че преднината на Ферари е половин секунда на правите отсечки. "Тази година шампионатът е много тежък с такъв конкурент, който постоянно се засилва. Ние се опитваме да добавим още мощност към двигателя, те правят същото".

Тази неделя в Будапеща предимство ще имат отборите, които се фокусират повече върху притискателната сила, отколкото върху скоростта по права линия, тъй като пистата е тясна и с много завои. В момента Ферари имат преимущество и по двете линии, докато за Мерцедес "Хунгароринг" традиционно е слабо място. От 2013 насам те имат победа само веднъж – през 2016, а често дори остават извън подиума с едната или двете коли.

"В Будапеща винаги е трудно за нас. С високите температури и стила на пистата това състезание просто не пасва на ДНК-то на болида ни" завърши Волф.

