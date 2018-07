Даниел Рикардо започна уикенда в Унгария с най-бързо време в първата свободна тренировка, а пилотите от топ 3 бяха разделени само в 0.087 секунди.

С температура на пистата от 52 градуса и гръмотевици в небето, пилотите побързаха да излязат на пистата без губене на време. Рикардо пръв постави най-бързо време в началото на сесията с 1:19.5, следван от съотборника си Макс Верстапен.

Ricciardo brings the noise and moves into top spot



He sets a 1:17.613 on the soft tyre #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/YKPvraPoH6 — Formula 1 (@F1) 27 юли 2018 г.

Последва оспорвана битка с Ферари и Мерцедес, но в крайна сметка Рикардо сложи нови гуми софт и записа 1:17.6 и остана недостижим. Фетел с Ферари се нареди втори, Верстапен – трети. Второто Ферари на Райконен остана малко по-назад на повече от три десети , което му стигна за четвърто място.

Пети и шести се наредиха Мерцедес, като Хамилтън беше по-бърз от Ботас. Водачът във временното класиране, обаче, имаше проблеми с баланса на своя болид и не беше достатъчно уверен по време на сесията.

Ромен Грожан с Хаас беше най-добър от останалите, плътно следван от Нико Хюлкенберг с Рено, който обаче прекрати по-рано заради проблем с електрониката.

YELLOW FLAG



And it's for a yellow car - Nico Hulkenberg hops out of his Renault



He appeared to lose power before pulling over#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/YGA0quECSv — Formula 1 (@F1) 27 юли 2018 г.

Карлос Сайнц и Кевин Магнусен оформиха топ 10. За Макларън Алонсо постигна 12-то време, а съотборникът му Вандоорн остана 16-и. Белгиецът е със сменено шаси заради проблемите от последните състезания. Екипът, обаче, все още не е идентифицирал причината.

Fernando heads out to make the most of the final minutes of #FP1. He’s currently P11 on the timesheets. #HungarianGP pic.twitter.com/OisKxh9grQ — McLaren (@McLarenF1) 27 юли 2018 г.

ПЪЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЪРВАТА СВОБОДНА ТРЕНИРОВКА В УНГАРИЯ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК