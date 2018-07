Себастиан Фетел завърши начело на колоната втората свободна тренировка в Унгария, като остави зад себе си Макс Верстапен на едва 0.074 сек. В ранния следобед на пистата "Хунгароринг" холандецът беше първият, който записа най-бързо време, а заедно с него съотборникът му Даниел Рикардо също поддържаше добро темпо и остана трети.

Четвърти отново остана Кими Райконен, както и двата Мерцедеса с Хамилтън и Ботас. Дуото на немския отбор отново се изправи пред затруднения и сесията пак не мина гладко за тях.

The car felt good and being 2nd quickest was a positive start of our weekend. We have still some room for improvement, but I expect fierce competition tomorrow during qualifying #KeepPushing #HungarianGP pic.twitter.com/7GSI6qYgqW