Отборът на Форс Индия изпадна в несъстоятелност и бе поставен под финансов надзор. Излезе наяве информацията, че тимът дължи на своя пилот Серхио Перес три милиона паунда, а на доставчика на двигатели Мерцедес не са платени повече от 11 милиона английски лири.

Говори се, че има интерес към изкупуване на отбора от пет различни места. Смята се, че сред тях е бащата на Ланс Строл канадският милиардер Лорънс Строл. Директорът на отбора Отмар Шафнауер беше кратък в своя коментар: "Мисля, че буквално всеки момент предстои инвестиция. Водят се разговори, но аз нямам право да дам информация, тъй като става дума за търговска тайна".

Базираният на Силвърстоун Форс Индия, който все още е собственост на индиеца Виджей Маля, има един от най-ниските бюджети във Ф1, но демонстрира много повече от очакваното. Миналата година финишираха четвърти при конструкторите – веднага след топ 3 на най-големите отбори, а тази година са пети във временното класиране след 11 състезания.

Въпреки трудностите, Форс Индия ще вземат участие в надпреварата в Унгария.

"We are in this critical period - which might last a week or two. We have to keep our heads down, enjoy - then come back fighting”



