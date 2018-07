Люис Хамилтън извоюва полпозишън в тежката и хаотична дъждовна квалификация в Унгария. Зад него се нареди съотборникът му Валтери Ботас, а Ферари, които нямаше как да се възползват от мощността си на мократа писта, останаха трети и четвърти. Верстапен записа едва 7-мо място, а другият Ред Бул на Даниел Рикардо отпадна още във втората фаза и ще стартира утре от 12-та позиция.

In changing conditions the Bulls make it through to Q2 Max is P2 with a 1:16.940 and Daniel P12 laying down a 1:18.540 #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/dJAlKMlggz

Първата фаза на квалификацията започна с мрачно време и мокра писта, която изсъхваше на места. Пилотите започнаха с гуми интермедия и всички непрекъснато питаха по радиото каква е прогнозата за дъжд. По средата на сесията отборите започнаха да слагат ултрасофт, което беше добро решение, с което обичайните лидери оглавиха времената. Единствено Даниел Рикардо постави смесите софт, но това му създаде голямо напрежение, докато успее да се спаси от ранно отпадане. Всички останали 19 коли минаха на ултрасофт, а австралиецът се измъкна на косъм. След изтичане на времето под чертата останаха Вандоорн, който вече пет поредни състезания не може да преодолее първата фаза, Леклер, двата болида на Форс Индия и Сироткин с Уилямс.

В очакване на втората част от квалификацията на изхода на питлейна се образува опашка. Отборите имаха затруднения да се ориентират, тъй като прогнозата беше противоречива, а дъжд се появи само на някои участъци от трасето. Първо Фетел се върна отново към гумите интермедия, след което го последваха всички останали. Условията, обаче, бързо се вложиха, като първата жертва беше Ланс Строл, който се завъртя и счупи предното си крило. Кими Райконен също имаше завъртане без последствия. Някои започнаха да изпробват гуми за мокро, включително Рикардо, но това не успя да го спаси от отпадане. На този етап квалификацията приключи както за него, така и за Алонсо с Макларън, Хюлкенберг с Рено, Ериксон със Заубер и Строл с Уилямс.

: "Fernando, do you want new inters or wets?"



ALO: "I think we should go to the garage... I dunno mate. Put whatever tyre you want. Even if you put a rocket ship, we will stay P11"#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/acNbqsRyc3