Дъждът в съботната квалификация за днешната Гран При на Унгария обърка тотално плановете на Ферари и първа стартова редица бе окупирана от по-добре балансираните болиди на мокро трасе на Мерцедес. Днешната надпревара, която е последният кръг преди почти едномесечната лятна пауза във Формула 1, ще стартира на сух асфалт и разпределението на силите може отново да се обърне в полза на Скудерия.

От първа позиция, след много силна последна квалификационна обиколка във вчерашната квалификация, стартира лидерът в шампионата Люис Хамилтън. Втори е съотборникът му в Мерцедес Валтери Ботас, който ще направи всичко по силите си да не позволи заплаха от двата червени болида на Ферари след старта при спирането за първи завой.

Кими Райконен бе по-бързият пилот на Ферари в дъждовната квалификация вчера и стартира трети. Себастиан Фетел не успя да се справи по най-добрия начин с промените в настройките в болида си за мокро и остана четвърти.

На старта Хамилтън задържа първата си позиция, като в първите няколко завоя гърба му пазеше Ботас. Райконен не потегли по най-добрия начин и Фетел веднага предприе атака от външната страна на завоя, която завърши успешно и германецът вече е трети.

Макс Верстапен от Ред Бул бе другият пилот в челото, който спечели позиция веднага след старта при атака на Карлос Сайнц-младши от Рено. Така младият холандски пилот вече е пети и ще опита да застраши позицията на Райконен.

В 6-ата обиколка лошият късмет за Верстапен обаче отново го застигна и Макс напусна надпреварата в Унгария заради поредна повреда в болида на Ред Бул.

По радиото холандецът съобщи за голяма загуба на мощност, но искаше да продължи дори и да го унищожи, но от отбора го помолиха веднага да спре.

В 16-ата обиколка първи от пилотите на Ферари за смяна на гуми в бокса влезе Кими Райконен. Проблем с работата на механиците на Скудерия по задна дясна гума обаче върна финландеца на едва шеста позиция с меките сликове.

В 17-ата обиколка Кими бе последван веднага от Валтери Ботас в желание на Мерцедес да отговорят на стратегията на Ферари. Валтери нямаше проблеми и се върна на трасето на трета позиция зад втория Фетел.

Въпреки забавянето Райконен е силно мотивиран да си върне загубените позиции и първо изпревари с лекота Кевин Магнусен от отбора на Хаас, а след това веднага записа най-бърза обиколка от началото на състезанието.

В 26-ата обиколка в бокса за първа смяна на гуми влезе и лидерът в надпреварата Люис Хамилтън. Тимът на Мерцедес върна британеца без проблеми на пистата и той вече е втори, зад новия водач на колоната Себастиан Фетел. Четирикратният световен шампион обаче е единствен от пилотите в челото, който още не е спирал в бокса, понеже е със стратегия с по-твърдите гуми и ще остане най-дълго на пистата с тях.

В 40-ата обиколка при първото влизане в бокса на Фетел механиците на Ферари отново допуснаха груба грешка и съсипаха стратегията на лидера. Близо пет секунди отне смяната на сликовете, което е почти двойно повече от нормалното, и така германецът бе върнат на пистата зад втория пилот на Мерцедес Валтери Ботас. Това забави много темпото и обърка тотално стратегията на Фетел, но така Валтери ще помогне на съотборника си Хамилтън в битката му за победата.

До 60-ата обиколка Фетел загуби близо десет секунди в движението си зад Ботас, който реално отне всички шансове за атака на Себастиан на първото място, на което комфортно се намира лидерът Хамилтън.

В 64-ата обиколка попитаха по радиото от бокса колко по-бърз би могъл да бъде Фетел, ако мине пред Ботас. Германецът отговори – секунда и половина, като подтекстът на въпроса беше свързан с по-високото темпо на Кими Райконен, който е четвърти зад Себастиан и може би има по-голям шанс да атакува болидите на Мерцедес.

