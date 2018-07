Люис Хамилтън беше видимо доволен след своята шеста победа на пистата "Хунгароринг". Мерцедес контролираха състезанието през цялото време и не дадоха възможност на Ферари да реализират своето преимущество. На трасе, което не дава много възможности за изпреварване, ключово се оказа спечелването на полпозишън. Хамилтън се възползва от дъждовното време и заедно с Ботас стартираха от първа линия. Макар и времето да бе сухо и горещо, те диктуваха темпото.

"Прекрасен ден" обобщи Хамилтън. "Дойдохме тук със знанието, че Ферари са по-бързи, но ние взехме точките. Това е бонус за нас, но смятам, че си заслужихме празника".

"Беше много горещо, потях се през цялото време. Последният сектор беше направо убийствен".

На въпрос дали ще почива спокойно на плажа след комфортната преднина от 27 точки, Люис сподели, че не смята да се отпуска.

"Не съм човек, който ще легне да почива на плажа. Ще върша много неща, освен това ще тренирам здраво, за да съм подготвен за втората част от сезона. Чудесно е, че сме толкова силни последните две състезания. Тимът полага големи усилия, заслужават поздравления, така че ще продължим да натискаме".

HAMILTON: "What a beautiful day... A big thank you to everyone back at the factory" #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/a28gGrIG4n