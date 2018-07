Себастиан Фетел завърши втори в Гран при на Унгария, но беше на мнение, че е имал скоростта да победи Люис Хамилтън. За съжаление на Скудерия, нещата не се развили по техен вкус.

Пилотът на Ферари направи силен старт, но стратегията му беше повлияна от забавяне в трафик преди да влезе в бокса за смяна на гуми, където пък го забавиха две секунди отгоре. Така четирикратният световен шампион излезе зад Ботас и успя да го изпревари твърде късно, за да може да настигне Хамилтън.

"Беше тежко състезание, бяхме по-назад, отколкото предполага скоростта ни" каза Фетел. "Можехме да се справим с Люис по отношение на състезателно темпо. Второ място не е това, на което се надявахме, но е максимумът, който можехме да вземем днес".

"Направих силен старт, дори изненадващо за по-твърдия тип гуми. После се движех добре, но беше много тънък момент кога точно да вляза за смяна. Забавихме се на питстопа и се озовах зад Ботас. Осъзнах, че няма да мога да го мина. Дебнех го последните десетина обиколки".

Себастиан успя да изпревари Валтери, но се получи контакт, при който финландецът увреди предното си крило. Стюардите се произнесоха, че инцидентът е бил състезателен и нямаше последствия.

"Изненадах се, понеже вече бях отпред" разказа Фетел. "Погледнах в огледалото и видях, че той е там с Кими. Добре че колата не се повреди и можахме да продължим".

VETTEL: "It was a tough race... P2 was not what we wanted this weekend, but I think it was the maximum today" #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/v8nqej35rH