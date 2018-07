Валтери Ботас беше наказан с 10 секунди заради сблъсъка с Рикардо, който се случи в последните обиколки на хаотичното състезание в Унгария. Наказанието беше добавено към финалното време на финландеца, но това не се отрази на неговата пета позиция, защото шестият Гасли беше на повече от 20 секунди изоставане.

Стюардите са преценили, че заради счупеното предно крило при контакта с Фетел малко по-рано, Ботас е блокирал гумите и така е предизвикал удара с Рикардо. Пилотът на Мерцедес получи две наказателни точки към своя лиценз, който досега беше чист от нарушения.

Тото Волф коментира, че пилотът на Ред Бул е бил от външната страна на завоя, но не е знаел, че Мерцедесът на Валтери е бил в лошо състояние и затова се е стигнало до контакта. "Нямаше нищо умишлено" обобщи босът на отбора.

Непосредствено след състезанието Волф нарече Ботас перфектен "поддръжник" – определение, които обиди финландеца. По-късно, когато страстите вече бяха уталожени, и двамата поясниха кой какво е имал предвид. В пост в Туитър Валтери обясни, че е бил в лошо настроение заради неприятния развой на надпреварата, а журналистите са извадили цитата извън контекст.

1/2

Some out of context news around..



I have not called a meeting with the bosses for Toto saying I was the perfect wingman in this race. There is no need to. I was disapponted with my end result in the race and saw everything in a negative way for a moment. I know what he ment