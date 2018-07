Сагата с договора на Даниел Рикардо ще продължи и през лятната пауза във Формула 1, въпреки че се очакваше Гран при на Унгария да бъде краен срок за обявяване на сделката. Мнозина очакваха австралиецът да каже след състезанието, че е преподписал, но това не се случи.

"Ще тествам във вторник, после ще пропусна сряда и ще избягам от моторните спортове за две седмици" призна Рикардо. На въпрос кога можем да очакваме новини по темата с неговия договор с Ред Бул, Дани отговори: "Скоро! Честно казано наистина не знам, може би по време на ваканцията".

"Може да се случи точно по времето, когато всички се чудят за какво да говорят".

Шефът на отбора Крисчън Хорнер беше заявил по-рано през годината, че тимът няма да чака до безкрай. През април Хорнер посочи началото на лятната пауза като краен срок.

Въпреки закъснението, не се очаква да има изненади. 29 годишният Рикардо със сигурност иска да кара в отбор, който може да се бори за титлата. След като Мерцедес отпадна със сигурност като вариант, а във Ферари може би имат други идеи, за австралиеца не остава нищо друго, освен да продължи в Ред Бул.

