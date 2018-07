Петима кандидат купувачи се надяват да придобият отбора на Форс Индия, който миналата седмица излезе в несъстоятелност, но Мерцедес не е сред тях. Това твърди босът на немския отбор Тото Волф.

До административната мярка срещу Форс Индия се стигна след решение на съда по иск на Серхио Перес, подкрепен и от доставчика на двигатели Мерцедес. Пилотът не е получил суми в общ размер над три милиона паунда, а немската компания има да взима повече от 10 милиона, натрупани за последните години.

"Отборът премина под финансов надзор и е под управлението на администратор" каза Волф. "Има петима кандидат купувачи. Ние не сме сред тях и нямаме интерес. Ние сме просто един от кредиторите, един от доставчиците, които помагат на тима от един Господ знае колко време. Ще видим как ще се развият нещата".

BIG UPDATE - Toto Wolff sheds some light on the future of Force India https://t.co/CGEMZZq8hJ