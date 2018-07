За никого не е тайна, че бъдещето на Стофъл Вандоорн в Макларън е под въпрос, тъй като белгиецът така и не успява да доближи темпото на именития си съотборник Фернандо Алонсо. 26 годишният пилот дебютира в състезание през 2016 в Бахрейн, когато замени контузения испанец, и завърши 10-и. През следващия сезон той замени оттеглилия се Дженсън Бътън, но не успя дори да доближи нивото на Алонсо. Тази година квалификациите са 12-0 в полза на Фернандо, а точките са 44 на 8 отново в полза на ветерана.

В същото време Макларън разполагат с младия талант Ландо Норис до края на септември. Ако дотогава тимът не осигури титулярно място за него през 2019, той ще отиде в Торо Росо. На протичащите в момента тестове в Унгария, Макларън решиха да пуснат Норис и в двата дни, което е ценен опит за 18 годишния англичанин.

Твърде малко вероятно е Макларън да освободят Вандоорн преди да е минало домашното му състезание на пистата "Спа" в Белгия. Но не е изключено Ландо да вземе мястото му например от Сингапур до края на годината.

За следващия сезон има и други спекулации – че в отбора може да дойде Карлос Сайнц и заедно с Алонсо да направят испански тандем. Зак Браун, обаче, не изключва възможността да привлекат обратно Кими Райконен, който има пет години в Макларън зад гърба си.

Is Norris being primed to replace Vandoorne at McLaren? https://t.co/eIavtE1kTg #F1 #F12018 pic.twitter.com/3RHzvvUHEc