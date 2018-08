Двудневните тестове след Гран при на Унгария приключиха с неофициален рекорд, поставен от юношата на Мерцедес Джордж Ръсел. В първия ден Ръсел не успя да се изяви заради проблем с трансмисията, но на следващия реваншира с 103 обиколки. Младокът постави по-добро време от ветерана на Ферари Кими Райконен. Финландецът водеше в сутрешната сесия, докато Джордж оглави класирането следобед.

Пилотът на Мерцедес записа 1:15.575 мин., което беше с 0.6 секунди по-добро от постижението на Фетел, реализирано по време на третата свободна сесия преди Гран при на Унгария. Трети се нареди Джейк Денис с Ред Бул, а зад него остана Джовинаци, който за втория ден на тестовете сметни Ферари със Заубер.

Пети остана Никита Мазепин за Форс Индия, който обаче на два пъти се завъртя и предизвика червени флагове. Шести за деня беше Роберт Кубица. За пилотите тестовете не са най-приятната работа, но полякът и неговите фенове правят изключение от това правило.

Ландо Норис за Макларън постави седмо време, а осми беше Артьом Маркелов с Рено. За руснака, който се състезава във Ф2, това беше дебют в болид от Формула 1. Последни в класацията останаха пилотите на Торо Росо Шон Гелел, Пиер Гасли и Брендън Хартли. Гасли и Хартли правеха тестове за Пирели и бяха по-бавни с около 4 секунди, докато Гелел работеше по собствената програма на тима.

TESTING REPORT: @GeorgeRussell63 leads the way for Mercedes as second and final day of Hungary test comes to a close #F1 https://t.co/kzf7xgCKpU