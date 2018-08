Когато Рикардо се обадил на Кристиан Хорнер да му каже, че няма да подпише, босът на Ред Бул помислил, че пилотът се шегува. Оказало се, обаче, че Даниел съвсем не се шегува.

Според Дейли Мейл, Рикардо е имал постигнати договорки с Ред Бул, така че да остане съотборник на Макс Верстапен през 2019. Отборът дори е склонил на едногодишен контракт. Бил е подготвен видеоклип, който съобщава подновяването на договора, и е бил готов за излъчване.

Тогава, обаче, дошло позвъняването в четвъртък. Като гръм от ясно небе Рикардо съобщил на Хорнер, че е решил да подпише с Рено. Сделката била за две години за общо 40 млн. паунда, като разговорите са се водели тайно.

Според вестника, в Ред Бул били убедени, че Даниел бяга от Макс Верстапен. Австралиецът не бил особено щастлив да чуе шефа си как иска да изгради отбора около Макс, и как условията му били много по-добри.

Неочакваното преминаване на Рикардо в Рено тепърва ще раздвижи пазара на пилоти.

Did @danielricciardo do the right thing by leaving @redbullracing #Formula1



https://t.co/6SzOAADhDW