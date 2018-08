Докторите, които оперираха трикратния световен шампион на Формула 1 Ники Лауда, заявиха, че той се възстановява по план след трансплантацията на бял дроб. Легендарният пилот бе опериран в четвъртък в австрийска болница след двуседмична тежка настинка.

