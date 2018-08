Шефът на Макларън Зак Браун призна, че отборът реално разполага с две отворени места за 2019. Вандоорн не оправдава очакванията, а Алонсо още нищо не е решил.

Мерцедес и Рено вече обявиха своите тандеми за следващия сезон, а преминаването на Рикардо във френския тим предизвика буря от спекулации как може да се раздвижи пазарът. Макларън са в ужасна криза, но въпреки всичко те са още голям играч и малцина пилоти биха им отказали, при положение, че водещите три отбора са със затворени врати.

Карлос Сайнц е желана цел от английския отбор, но те разполагат и с други варианти. 18-годишният Ландо Норис има договор, според който Макларън трябва да му осигурят място във Ф1, ако той спечели Формула 2. За момента той е втори в класирането, но има шансове.

Зак Браун заяви, че иска да задържи младия талант, но със сигурност му трябва и някой опитен съотборник. "Искаме да задържим Ландо в семейството. Чакаме да видим какво ще реши да прави Фернандо, защото всичко зависи от болида – трябват ни опит и младост – особено сега, когато строим наново".

"Двама млади пилоти с трудна кола – това е лош вариант. Ако имахме хубав болид, тогава можеше да рискуваме с двама млади. Но в ситуации като настоящата, се налага да държиш отворена всяка врата, и да чакаш доминото да падне".

Браун визира ефекта на доминото, който ще настъпи, когато Алонсо най-сетне реши какво ще прави. Ако испанецът приключи с Формула 1, тогава Макларън ще трябва да привлекат поне един опитен пилот. Ако той все пак реши да остане още, вероятно ще вземат Норис или Сайнц.

"Реалността е, че имаме две отворени места, а нашата работа е да изберем най-добрата пилотска двойка, която е възможна. Това изисква да говорим с всички в питлейна".

