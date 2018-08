Вместо да почива или да се забавлява през ваканцията, четирикратният световен шампион Люис Хамилтън чисти плаж от пластмасови бутилки, за да обърне внимание на замърсяването. 33 годишният британец помогна в почистването на плаж на гръцкия остров Миконос. Той пусна видео в социалните мрежи, в което призовава хората да не купуват напитки в опаковки, замърсяващи световния океан. Люис също така заклеймява компаниите, които "изкарват пари за сметка на нашата красива планета.

Ето и самото видео в Туитър:

I’m in just one of so many beautiful parts of the world today when we stumbled across this mess. We couldn’t stand by, we had to do something. We all need to act, we must stop supporting companies that are blindly fixated on their profits at the expense of our beautiful planet! pic.twitter.com/CBG0VD0jOs