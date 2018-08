Ники Лауда би трябвало да може да се върне към нормалния си живот. Това е мнението на лекарите, които се грижат за него в интензивното отделение на виенската болница. 69-годишната легенда на Формула 1 и член на управата на Мерцедес претърпя трансплантация на бял дроб вследствие на новооткрито заболяване. Без намесата на докторите, австриецът е щял да загуби живота си за броени дни.

Сега, обаче, лекарите са "много, много" доволни от прогреса на пациента. Доктор Райнер Обербауер заяви пред немския вестник Билд, че са успели да преодолеят още усложнения, възникнали междувременно. Отказал е бъбрекът, който бил дарен от жена му Биргид и присаден на Лауда преди десет години. "За щастие успяхме да възстановим функциите на органа" каза Обербауер.

Относно новия бял дроб д-р Валтер Клепетко коментира: "Ако курсът на възстановяването продължи да бъде така позитивен, пациентът ще може да се върне към нормалния си живот".

Известно време Лауда ще се нуждае от интензивни грижи, но след това режимът ще бъде олекотен.

