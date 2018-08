Фернандо Алонсо пусна в своя Туитър акаунт коментар на информацията, че Ред Бул не го искат за 2019. Текстът гласи: "Определено едно от най-добрите неща изобщо! Летен хит!" Постът изобилства с емотикон на смях през сълзи и хаштаг "Не, благодаря".

Фернандо е споделил и връзка към статията, в която Крисчън Хорнер обяснява, че Ред Бул не биха го взели, защото всява хаос където и да отиде. Шефът на отбора допълва, че политиката им е да дават шанс на млади таланти.

Така или иначе, бъдещето на Алонсо продължава да бъде неясно, тъй като той все още не е обявил своите намерения. Засега испанецът се готви за Шестте часа на "Силвърстоун" – следващият кръг от Световния шампионат по издръжливост, който се провежда другия уикенд. Там той ще се изправи срещу бившия си съотборник от Макларън Дженсън Бътън.

| Come and see two #F1 World Champions, @alo_oficial and @JensonButton go head to head at the @FIAWEC next weekend.



We have more cars, more racing, and more entertainment than ever to keep the whole family occupied! #WEC #6hSilverstone https://t.co/xYdpZ9HVYr pic.twitter.com/ClSvIy1bEx