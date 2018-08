Ред Бул сами са си виновни, че са отпаднали от борбата за титлата. Това заяви шефът на Рено Сирил Абитбул, който отрича Рено да имат вина за това. Даниел Рикардо и Макс Верстапен са пети и шести в шампионата при пилотите, докато тимът изостава с 122 точки при конструкторите.

Въпреки че Ред Бул завоюваха три победи в първите девет състезания от сезона – също както и през миналата година – поредица от отпадания им костваха много точки и задълбочиха конфликта с техния доставчик на двигатели.

MGU-K елементът на Макс Верстапен се повреди когато той беше четвърти в Унгария, което накара Крисчън Хорнер да настоява Абитбул "да се извини" след състезанието. Французинът обясни, че Ред Бул са отказали да използват новата, подобрена версия на компонента, така че това най-вероятно е допринесло за проблема при Макс.

По въпроса дали двигателят Рено е достатъчно силен в сравнение с Мерцедес и Ферари, Абитбул заяви следното пред Auto Motor und Sport: "Двигателят е достатъчно добър, за да предостави на някого полпозишън, да печели състезания и да се бори за титлата. Ред Бул го доказва".

"Ако ги нямаше техните проблеми, щяха още да са в борбата за шампионата. Само два от проблемите са свързани с двигателя".

Ред Бул ще преминат към Хонда през 2019, което ще остави само заводския тим и Макларън с двигатели Рено на пистата. Британският отбор не предлага същата съпоставимост като Ред Бул, защото си имат свои собствени аеродинамични проблеми.

"Ние сме по график да настигнем лидерите. Убеден съм, че ще догоним Мерцедес и Ферари, дори може и да ги изпреварим през 2019. Доволен съм от нарастването на мощността. С надеждността още не. По отношение на шасито, все още сме назад с ареодинамиката".

