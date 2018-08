Фернандо Алонсо е "на същото ниво" като Михаел Шумахер, но има по-малко успехи, защото може да "разцепи отбора" – смята Фелипе Маса. По време на своята кариера във Ф1 бразилецът беше съотборник и с двамата световни шампиони. Когато се присъедини към Ферари през 2006, той беше съотборник на Шумахер, а пък в последните си години в Скудерия – на Алонсо. Ето защо Фелипе има съвсем преки наблюдения върху Михаел и Фернандо и може да ги сравни.

"По отношение на чист талант, бих сложил Михаел и Фернандо на едно и също ниво" отбеляза Маса.

"Алонсо има дарбата, таланта с лекота да вниква в състезанието и да бъде невероятно бърз. Много интелигентен пилот с изключителни умения, а аз бих казал същото и за Михаел".

"Трябва да призная – не е никак лесно да бъдеш до него. С Михаел имах близко приятелство. Бях млад и готов да попивам всяко знание и опит от седемкратния световен шампион, а Шумахер се отнасяше много добре с мен".

"С Фернандо, обаче, трябваше да се боря по различен начин. Извън колата нямах никакви проблеми с Алонсо, той винаги се е държал много професионално и колегиално. Но това е само едната страна. Като си спусне визьора на каската, става друг човек. Може да разцепи един отбор. Това сме го виждали в много от тимовете, за които се е състезавал".

"Според мен това е неговият проблем. Може би щеше да постигне повече, ако не беше такъв".

