Двукратният световен шампион Фернандо Алонсо слага край на кариерата си във Формула 1. Испанецът публикува емоционално видео за сбогом в своя Туитър акаунт, а едновременно с това Макларън официално потвърдиха новината. Ето какво се казва в официалното изявление на отбора:

"Макларън Рейсинг потвърждава днес информацията, че двукратният световен шампион Фернандо Алонсо няма да се състезава във Формула 1 през 2019. Фернандо, който навърши 37 през юли, се състезава в своя 17-и сезон, пети с Макларън, и е завоювал 32 победи, 22 пол позиции и 97 подиума до днешна дата. Освен неговите две световни титли, през 2005 той стана най-младият световен шампион в историята на Ф1, а три пъти е бил подгласник".

"Фернандо е не само изключителен посланик за Макларън, но и за Ф1" казва шефът на отбора Зак Браун. "Неговите 17 години в спорта, като един от най-изтъкнатите от своето поколение и без съмнение един от най-великите във Ф1, добавиха нов пласт в богата история на Формула 1."

"За всеки настъпва време да направи промяна и Фернандо реши неговата да настъпи с края на сезона. Ние уважаваме неговото решение, въпреки че той се намира в най-добрата форма за цялата си кариера. Откритият ни диалог с Фернандо ни даде възможност да се подготвим за такъв вариант".

"Оценявайки неговото бъдеще през последните няколко месеца, отбелязваме, че той остава все така конкурентноспособен. Той продължава да се състезава на максимално високо ниво и ще продължи да го прави и в оставащите девет старта до края на сезона".

"Знам, че целият тим ще се присъедини към мен, за да отдадем заслуженото на Фернандо за големия му принос към Макларън. Той е легенда за шампионата и за отбора. Фернандо е важна част от историята и ще се присъедини към всички останали знаменити пилоти, карали за Макларън в историята. От името на Шейх Мохамед, Мансур и целия борд, пожелаваме на Фернандо успех в бъдеще".

McLaren Racing today confirms that double F1 World Champion Fernando Alonso will not race in Formula 1 in 2019. https://t.co/hbOCGZP3E2