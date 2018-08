Фернандо Алонсо обяви, че напуска Формула 1, за да се впусне в нови предизвикателства. Решението му не може да се нарече неочаквано, тъй като повечето прогнози клоняха в тази посока. От това, обаче, главоблъсканицата пред Макларън не става по-лесна.

Отборът се намира в тежка криза по отношение на представянето си в турбо-хибридната ера. Първоначално обвиненията бяха върху Хонда, но след като японците бяха изхвърлени и сменени с Рено, нещата не се подобриха. Шефът Зак Браун започна да говори открито за проблемите и започна мащабна чистка и преструктуриране на тима. Наскоро той отбеляза, че точно сега, когато тече реорганизация, а колата трябва да се преработва, със сигурност е лоша идея да имаш двама млади пилоти. Браун подчерта, че Макларън се нуждае от поне един наистина опитен пилот, който да помага с развитието на болида.

Тъй като Браун очевидно е прав, то опциите поне за едното място хич не са много.

На първо място се откроява името на Кими Райконен.

След оттеглянето на Алонсо, Ледения остава най-опитния действащ пилот на решетката. На 38 години той има 285 старта зад гърба си, 20 победи и 17 полпозишъни. Също така, договорът му с Ферари изтича, а пък финландецът вече е карал за Макларън, при това цели шест сезона. Миналата седмица тръгна слух, че Райконен ще преподпише с Ферари. Не е изключено, обаче, Кими да предпочете да се озове като лидер в легендарния, макар и затънал отбор, отколкото да играе втора цигулка на Фетел още две години. Да не говорим, че тимът от Уокинг е в криза като представяне, но все още е добре финансово.

Друг опитен пилот на разположение е Роберт Кубица

Полякът е доказал таланта си, има и сравнително богата история във Ф1, вероятно е по-мотивиран от който и да било друг, но все пак е рискован избор предвид въпросителните около физическото му състояние.

Ромен Грожан също вече отговаря на определението "опитен".

Французинът няма кой знае какви успехи в кариерата си, но пък допринесе много за ускореното развитие на Хаас. Друг е въпросът, че отборът вече има нужда от някой по-добър от него, и мястото му изглежда несигурно.

Серхио Перес вероятно ще изпадне от Форс Индия.

Чеко неведнъж е показвал таланта си, помогнал е за развитието на отбора си, но няма много добра слава в човешки план. С него се работи трудно, а в Макларън изкара само един сезон, и не може да се каже, че си тръгна с добро.

С тези имена най-опитните действащи пилоти се изчерпват. Кими Райконен изглежда най-добрата (и като че ли най-правилна) опция, защото едва ли Дженсън Бътън или Фелипе Маса биха се върнали от пенсия…

Колкото до другото място в отбора, Макларън имат възможност да задържат Вандоорн, да дадат шанс на Ландо Норис или да привлекат Окон или Сайнц. На този етап, обаче, най-разумно изглежда да задържат белгиеца. Стофъл не блести с представянето си, но би било логично да задържат един пилот, който да има опит с колата от последните две години.

Alonso quits F1: Who will McLaren pick for 2019? https://t.co/hsEr4JJSoj pic.twitter.com/ZWR1KsbFFJ