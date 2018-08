Еднократният световен шампион във Формула 1 за 1979 година с отбора на Ферари Джоуди Шектър смята, че хората са склонни да надценяват Фернандо Алонсо. Испанецът, който тъкмо обяви, че напуска Ф1 след края на 2018, бива определян като "легенда" и "един от най-великите" в спорта. Фернандо е носител на световната титла за 2005 и 2006 и има 32 победи в кариерата си.

Шектър заяви пред радио ВВС: "Аз обичам да съдя по това колко световни титли има даден пилот. Иначе може да оправдаваш всеки, че е жертва на лош късмет или на слаба кола. Смятам, че хората надценяват Алонсо".

"Един от проблемите му е, че той разстройва отбора и хората около себе си. Това не е добър начин за печелене на шампионати. Трябва да работиш добре с екипа си и да бъдеш лидер".

Бившият съотборник на Алонсо във Ферари Фелипе Маса го определи като един от най-добрите пилоти на планетата и го сравни с Михаел Шумахер. Бразилецът, обаче, добави, че Фернандо разцепва отбора и ако не беше такъв, можеше да е постигнал много повече.

Шектър категорично отхвърли сравнението между Алонсо и Шумахер. "За мен е абсолютно ясно, че двамата не са на едно ниво".

"Шумахер може да се нарече най-добрия пилот на всички времена. Не мисля, обаче, че Алонсо попада в тази категория".

Шетктър завърши с уточнението, че Алонсо със сигурност е един от най-добрите пилоти в момента, но просто като цяло бива надценяван.

Jody Scheckter: People overrate Fernando Alonso



"One of his problems is he seems to upset teams and everybody around him."https://t.co/sZDbSYjcr5 #F1 pic.twitter.com/a4GGyfNh57