Карлос Сайнц Младши ще се състезава за отбора на Макларън през 2019. Това беше официално потвърдено от тима преди минути. 23-годишният испанец е подписал многогодишен договор с отбора, като ще замести своя сънародник Фернандо Алонсо. През 2019 ще бъде петият сезон на Карлос във Формула 1. В момента той е на 11 позиция в шампионата с актив от 30 точки.

Ето какво се посочва в официалното изявление: "Карлос е част от легендарна състезателна фамилия. Той спечели Формула Рено 2.0 NEC през 2011, както и беше подгласник в Европейската купа Рено 2.0 за същата година. "Изключително сме въодушевени да посрещнем Карлос като пилот на Макларън" заяви Зак Браун. "Ние го наблюдаваме от известно време и го оценяваме много високо сред следващото поколение млади таланти, което си пробива път във Формула 1".

"Не е тайна, че Карлос е истински верен почитател на Фернандо и се гордее, че ще заеме мястото на една легенда в моторния спорт".

Ето и коментара на самия Сайнц: "Изключително съм щастлив да се присъединя към отбора на Макларън. Очаквах го от доста време и съм много развълнуван, че започва нова глава от моята кариера. Откакто се помня съм фен на Макларън. Това е тим с огромно наследство, а пилотите на отбора са сред героите на Формула 1. Фернандо е един от тях, така че е особено специално усещането да бъда част от следващото поколение испански пилоти зад волана на Макларън".

От Макларън допълниха още, че в скоро време ще обявят и кой ще бъде съотборник на Сайнц през 2019.

Extremely happy and proud to announce that I will be joining the @McLarenF1 family next year. Dream come true to drive for such a legendary team! pic.twitter.com/7pjSTNt6UG