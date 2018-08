Естебан Окон заяви, че "изобщо не се притеснява" за своето бъдеще във Ф1 и смята, че всичко ще се реши скоро. Пилотът се размина с място в Мерцедес за 2019, както и с преместване в Рено, за което вървяха усилени слухове преди Даниел Рикардо да се приземи там.

Французинът може да се окаже отново на пазара, тъй като се очаква Ланс Строл да дойде във Форс Индия, след като баща му закупи отбора. Не е ясно дали Окон или Перес ще остане съотборник на Строл. Сегашният тандем на тима се представя с изравнени сили, но като цяло Серхио има малко повече опит, а освен това до спасяването на отбора се стигна именно след като той предприе съдебни действия.

Въпреки това Окон е спокоен: "Бъдещето ми скоро ще се изясни" каза той пред Моторспорт. "Изобщо не се притеснявам. Мерцедес вършат страхотна работа с менажирането ми, откакто се присъединих към тях".

"Ще остана тук или ще отида другаде, не знам още. Шефовете имат планове за мен "за по-нататък". Още е рано. Мисля, че те искат да натрупам повече опит преди да седна в тяхна кола. Това ми е ясно и имам цели, които трябва да уважавам. За момента съм доволен от работата, която върша. Предполагам, че е въпрос на време".

