Фернандо Алонсо определено би се завърнал във Формула 1, ако Макларън от своя страна се завърне в челото, смята бившият съотборник на испанеца Дженсън Бътън. Двукратният световен шампион, който не успя да добави нищо към своите 32 победи и 97 подиума откакто се състезава за Макларън, обяви, че напуска след края на сезона. Фернандо, обаче, си остави вратичка за завръщане, ако отборът отново стане силен в бъдеще.

Бътън напусна Ф1 при подобни обстоятелства две години по-рано, но не направи опит да се завърне, с изключение на състезанието в Монако през 2017, когато замести Алонсо. Британецът, обаче, смята, че за разлика от него, Фернандо би се завърнал, ако има шанс за победи.

"Кога ще си тръгнеш от Формула 1 винаги е индивидуален въпрос" каза Дженсън. "Ако Макларън са бързи и печелят състезания, той определено ще се завърне във Ф1".

"Всеки пилот по света би искал да кара кола за победи във Ф1. Според мен, човек се оттегля, когато стане отегчително да пътуваш и когато стресът ти идва в повече. Ако резултатите ги няма, няма и защо да стоиш там".

"Ако Макларън намерят скорост, той би се върнал още през 2020".

