Роберт Кубица заяви, че ролята му в Уилямс се е променила заради проблемите с колата за 2018, а първоначалните планове били други. Полякът се присъедини към отбора като резерва и пилот по развитието на болида и играе активна роля за тима както зад волана така и извън пистата. Според него самия, ако Уилямс имаха по-добра кола този сезон, той е можел да им помогне още повече, вместо да се фокусира върху решаването на проблемите.

"Намираме се в ситуация, в която се налага да преодоляваме минусите, което е различно от планираната ми роля" каза Кубица пред Моторспорт.

"Ако колата вървеше по-добре, щях да мога да помогна още повече. От друга страна, аз работя в симулатора и се опитвам да им помогна в тази област. Говоря за участие в техническите срещи и такива неща".

"Позицията ми дава много свобода и е много задоволителна за мен и за отбора".

33 годишният пилот има пет тестови дни за Уилямс през годината, както и петъчните тестови сесии в Испания и Австрия. Роберт признава, че не е очаквал сегашната му роля да го радва толкова много.

"Беше добра изненада за мен. Мислех си, че ще ми бъде по-трудно да наблюдавам другите пилоти да се състезават, но тази възможност ми дава шанса да изживявам страстта си – не като състезател, но с активна роля в отбора – това наистина е мечта".

Кубица все още се надява, че може да получи състезателно място.

"Някой би казал, че трябва да натискам повече и да покажа всичко от себе си, ако искам да си върна състезателното място. По принцип е така, но ако някой ме иска, защото вярва, че съм добър, няма да има нужда. А ако друг не ми вярва, ще си намери стотици оправдания, да не ме вземе".

"Важното сега е да съм уверен в себе си, когато съм зад кормилото. Не виждам необходимост от пренатягане".

