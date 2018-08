Шефът на отбора на Хаас Гюнтер Щайнер е на мнение, че повече няма смисъл да се разработва колата за 2018. Правилата за следващия сезон налагат значителни промени по аеродинамиката, така че Хаас предпочитат да насочат усилията си към дизайна на болида за 2019, като същевременно запазят нивата на представяне от настоящия сезон.

"Всичко е ясно" каза Щайнер. "Вече започнахме работа по колата за 2019. Няма смисъл да работим повече по сегашната, защото докато излязат от продукция новите части, вече ще наближава края на сезона. Ако използваме нови елементи за 1-2 състезания няма да постигнем кой знае какво, така че просто не си заслужава".

"Все пак имаме още няколко нови части, които ще бъдат внедрени в следващите 2-3 състезания, но това ще е всичко".

За следващия сезон се предвиждат множество промени, сред които ново по-широко и по-опростено предно крило и по-дълбоко задно крило, което да подобри използването на DRS.

