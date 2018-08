Пилотът на Мерцедес Валтери Ботас заяви, че е направил опит да се скрие от новините в родната си Финландия, за да си почине, но не е успял. Местните медии успяха да го "заградят" и да измъкнат от него коментар за двете основни събития през ваканцията – отиването на Рикардо в Рено и оттеглянето на Алонсо след края на сезона.

"Опитвах се да не следя новините, но те буквално се намърдаха в ушите ми" пошегува се Валтери. "Даниел Рикардо направи много сериозно решение, защото явно иска напълно да промени средата си и да се впусне в ново предизвикателство".

"Фернандо Алонсо имаше дълга и успешна кариера във Формула 1, и в даден момент осъзна, че е време да спре. Карлос Сайнц ще го замести и това сигурно ще му се отрази позитивно".

Финландските журналисти не спестиха на Ботас въпроса дали се притеснява, че може да се превърна във втора цигулка на Люис Хамилтън, който преследва титлата в шампионата.

"Всъщност аз съм напълно решен да продължа да се боря за шампионата докато имам дори теоретичен шанс. Това ще се промени само ако отборът реши друго. Естествено, интересите на Мерцедес са над нашите лични, така че това решение ще го вземат те, не аз".

.@ValtteriBottas was hoping for one last quiet summer break weekend but there has been just too much going on lately in F1 for him not to react to the latest bout of news. https://t.co/wzB0oBYMFh