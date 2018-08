Моторспорт шефът на Ред Бул д-р Хелмут Марко все още не може да си обясни защо Даниел Рикардо е решил да напусне тима. В интервю за ТВ канала на Ред Бул Servus TV Марко разкри подробности около раздялата на австралийския пилот с отбора.

"Беше странна история. Преговорите бяха трудни. В сряда преди Гран при на Австрия аз седнах заедно с него и за два часа постигнахме съгласие по условията. В Унгария той каза и на мен и на Дитер Матешиц, че всичко е точно, и че ще подпише във вторник, по време на тестовете. Обаче не го направи".

"В четвъртък следобед получих обаждане. Той звучеше странно по телефона и аз направо му казах да кара по същество, защото сме възрастни хора. И тогава той ми каза: "Отивам в Рено".

Според Марко вероятно решението на Ред Бул да смени двигателите Рено с Хонда е оказало критично въздействие върху Рикардо. Освен това, офертата на френския отбор сигурно е била много апетитна.

"Предполагам, че той не вярва в проекта на Хонда, и че Рено са му предложили много висока сума. Мисля си, че няма скоро пак да пие от обувката си. Рикардо е вече 10 години с Ред Бул, още откакто беше млад пилот. Сигурно е имал нужда да смени средата. Бих го разбрал, ако си мисли, че чуждата кокошка е патка".

"От друга страна – жалко. Той определено е един от най-силните пилоти на пистата. Изпреварванията му са страхотни. Другите често дори не разбират, че са били задминати. Но в квалификациите не се справя така добре както Макс".

Marko predicts there won't be many shoeys in Ricciardo's future... https://t.co/l3JNjE4rSK pic.twitter.com/IsxlIAJESD