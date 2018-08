Ваканцията във Формула 1 най-сетне приключи и всички отбори пристигат в Белгия за легендарното състезание на "Спа". Това ще бъде 51-вата надпревара за голямата награда на Белгия на тази писта, а последните 16 старта са били спечелени от пилота, който е бил на пол позиция.

В последните три години победите тук се държат от Мерцедес, а Ферари за последно са триумфирали през 2009 с Кими Райконен. Рекордът за най-много извоювани първи места се държи от Михаел Шумахер: той има 6, като при една от тях (1995 г.) стартира едва 16-и на мокро трасе.

Трима белгийци са печелили на "Спа" пред родна публика: Пол Фрер, Оливие Жандебиен и Жаки Икс. В момента единственият белгиец на стартовата решетка е Стофъл Вандоорн от Макларън.

"Спа" е най-дългата писта в сегашния календар, както и една от най-бързите: 7 км, 44 обиколки и средна скорост от около 230 км/ч. Рекордът за най-бърза обиколка беше записан миналата година от Себастиан Фетел – 1 мин. и 46.577 сек.

От сегашните пилоти победи тук имат Райконен (2004, 2005, 2007 и 2009), Хамилтън (2010, 2015, 2017), Фетел (2011, 2013) и Даниел Рикардо (2014). Тази неделя, ако Райконен завърши в топ 3, това ще бъде неговият стотен подиум в кариерата.

A circuit that only the truly great drivers can really calim to have mastered. Welcome to the Spa-Francorchamps circuit, welcome to the #BelgianGP https://t.co/RamkDGrrRQ pic.twitter.com/pT2xHwlxKg