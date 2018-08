Ръководството на Формула 1 има план как да направи състезанията по-непредвидими. Това каза Шон Братчес от Либърти Медиа в отговор на критиките от страна на напускащия Фернандо Алонсо. "Спирам, защото екшънът на пистата според мен е много слаб" заяви испанецът. Двукратният световен шампион подчерта, че напоследък се говори много повече за нещата около и извън пистата, а това е сигурен знак, че самите състезания не са интересни.

Братчес се съгласи с Фернандо, че Ф1 е твърде предвидима, но отбеляза, че това ще се промени в бъдеще.

"Смятам, че има възможност Ф1 да е по-малко предвидима, така че е важно да успеем да го постигнем. От 2015 насам само три отбора са печелили състезания, така че е доста предвидимо".

"Алонсо е прав, но ние имаме план как да оправим нещата. Иска ми се той да има още едни 10 години, за да бъде част от промяната. Той е страхотен посланик на спорта – герой, легенда".

Братчес допълни, че от бизнес гледна точка е разочарован от напускането на Алонсо, но пък се надява, че испанецът ще остане свързан със спорта.

"Той участва от много време. Изкачил е най-високите върхове и аз уважавам неговото решение да продължи напред".

Is F1 too predictable nowadays?



Sean Bratches has his say https://t.co/vz2vK9GAuO https://t.co/vz2vK9GAuO