Дженсън Бътън зададе въпроса дали отиването на Карлос Сайнц младши в Макларън е стъпка нагоре. Според бившия световен шампион, на отбора от Уокинг ще са му нужни няколко години, докато отново стане силен, за да се бори в челото.

"Дали е стъпка нагоре? Той се състезаваше за заводския тим на Рено, които се представят много добре тази година. Сега отива в Макларън. Предполагам, че не е имал възможност да остане след идването на Даниел Рикардо. Може би е правилно решение".

"Не смятам, обаче, че темпото на Макларън ще се подобри следващата година. Ще продължи да бъде много трудно, защото те изостанаха много назад. Това е голям отбор, който е спечелил множество шампионати. Със сигурност ще успеят да се завърнат, но това ще отнеме време, според мен".

Бътън изрази мнение, че Сайнц ще трябва да изгради присъствие и да се ангажира колкото може повече в отбора, защото идва на мястото на Алонсо.

"Той трябва да разбере, че ще отнеме няколко години на усилен труд, на утвърждаване; ще трябва да докаже, че мнението му тежи и дано да помогне колата да се подобри. Очевидно Фернандо се оттегли, защото знае какво прави. Той изважда най-доброто от колата всеки един уикенд. Това винаги е трудно за постигане".

"В крайна сметка, те нямаше да го изберат, ако не смятаха, че си заслужава".

